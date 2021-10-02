Denizlispor, Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor , Beypiliç Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma için bu kente giden yeşil siyahlı ekip, teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde antrenman yaptı. Isınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan, top kapma ve pas oyunları ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Denizlispor’un Boluspor maçı kafilesi şu şekilde: Adam Stachowiak, Abdulkadı?r Sünger, Oğuz Yılmaz, Leo Schwechlen, Hakan Çinemre, Erdal Akdarı, Gökhan Süzen, Özer Özdemı?r, İsmail Aissati, Ogenyi Onazi, Dja Djedje, Muhammed Gönülaçar, Okan Derici, Eren Kıryolcu, Alaattin Öner, Mustafa Çeçenoğlu, İlhan Depe, Ömer Şişmanoğlu, Muğdat Çelik, Kevin Mayi, Veton Tusha.

Yeşil-siyahlı ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Boluspor ile Denizlispor arasında yarın saat 13.30’da oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek.