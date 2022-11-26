Denizlispor - Bodrumspor: 0-0

Ligde sadece bir galibiyeti bulunan Denizlispor ile son iki haftadır hüsran yaşayan Bodrumspor karşı karşıya geldi. 3’üncü dakikada Üzeyir’in sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde bulunan Bahadır’ın şutunu defans oyuncusu Emre çizgi üzerinden uzaklaştırdı. 16’ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Özer, çalımlarla ceza sahası içine girdi. Sağ çaprazdan sert vuran Özer’in şutu az farkla auta gitti. 30’uncu dakikada ceza sahası önünde Yekta’ya yaptığı presle topu kapan Mustafa Çeçenoğlu’nun kale önünden vuruşunu kaleci Sousa kurtarmayı başardı. 73’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa’nın sert sert şutu direğin dibinden dışarıya gitti. Müsabakada gol çıkmadı.