Denizlispor, beyaz bir sayfa açmak istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon 11 maçta 2 beraberlik, 9 mağlubiyetle aylardır dibe demir atan Altaş Denizlispor , yarın yeni teknik patronu Giray Bulak yönetiminde evinde Tuzlaspor önünde ilk galibiyetini arayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Adem Cinek yönetecek. Bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A-E üst 35, A-E alt 30 ve misafir 30, maraton tribün 25 TL olarak açıklandı.

Ligde hanesine yalnız 2 puan yazdırabilen yeşil-siyahlı ekip kurtuluş barajının şimdiden 9 puan gerisinde kalırken; Tuzlaspor ise 12 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig 'de 2005'te ayrıldığı Denizlispor'daki teknik direktörlük görevine 17 yıl sonra dönen Giray Bulak, taraftarlarının desteğiyle kazanıp beyaz bir sayfa açmak istediklerini söyledi.