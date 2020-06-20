Denizlispor - Beşiktaş (CANLI İZLE) Denizli - BJK canlı yayın

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Pandemi sonrası aradan Antalyaspor mağlubiyetiyle dönen Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu kez deplasmanda kazanmak istiyor. Bülent Uygun yönetimindeki Denizlispor ise Beşiktaş karşısında galibiyet arıyor. Siyah-Beyazlı takımda kaleci yine Ersin Destanoğlu koruyor. Ayrıca Beşiktaş'ta sakatlığı tamamen geçen Burak Yılmaz'ın 11'e döndü. Vida ise sakatlığı nedeniyle maçın kadrosuna alınmadı. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI

Denizli'de yaklaşık 8 dakika boyunca atılan havai fişeklerin yarattığı gürültü nedeniyle oyun kısa süre durdu. Sergen Yalçın ve Bülent Uygun, oyunculara seslerini ulaştıramadıkları için 'Durdurun havai fişekleri' şeklinde tepki gösterdi.

Havai fişekler durunca maç yeniden başladı.

Burak Yılmaz golle döndü

10. dakikada Beşiktaş, öne geçti. Adem Ljajic'in ortasında ceza sahasına iyi yükselen Victor Ruiz kafayı vurdu. Kaleci Tolgahan'dan seken topu iyi takip eden Burak Yılmaz, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Burak, Denizli'de formasına kavuştu, bu sezonki 12. golünü kaydetti.

Kral, aynı zamanda takımının deplasmanda attığı son 6 golün 5'ine imza attı.

15. dakikada Denizlispor'da Murawski'nin ara pasına hareketlenen Bergdich topa yetişemeyince kaleci Ersin'de kaldı.

19. dakikada Denizlispor, Olcay Şahan'la gole çok yaklaştı. Beşiktaş ceza sahası içerisinde topla buluşan tecrübeli futbolcu, şut çekmekte ağır kalınca araya Siyah Beyazlı ekip savunma oyuncuları girdi ve tehlike önlendi.

22. dakikada Beşiktaş Nkoudou ile kaleyi yokladı. Sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun vuruşu savunmadaki Mustafa Yumlu'dan geri döndü.

Denizlisporlu futbolculardan geri pas itirazı

Dakikalar 25'i gösterirken Denizlisporlu futbolcular maçın hakemi Mete Kalkavan'a uzun süren itirazlarda bulundu. Rıdvan Yılmaz'dan gelen topu kaleci Ersin eliyle tuttu. Denizlisporlular kaleciye geri pas verildiği yönünde itiraz etseler de maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

32. dakikada Denizlispor penaltı bekledi. Kısa paslarla Beşiktaş ceza sahasına giren Denizlispor'da Aissati, şutunu gönderdi. Roco'dan dönen top sonrası Yeşil Siyazlı ekip oyuncuları penaltı itirazında bulundu. Mete Kalkavan, devam dedi.

Ersin Destanoğlu, harika kurtardı

38'de Ersin Destanoğlu, harika kurtardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Murawski'nin köşeye giden vuruşunu kaleci Ersin çıkarmayı başardı ve kalesini gole kapattı.

Horozlar, yüklenmeye başladı. Sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında bomboş yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Denizlispor - Beşiktaş ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül, Ruiz, Roco, Rıdvan, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, Nkoudou, Burak Yılmaz

Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Murawski, Kibong, Aissati, Olcay, Sacko, Rodallega

Siyah-beyazlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ligin 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor ise 8 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet ve 31 puanla 11. sırada bulunuyor.



