Denizlispor - Beşiktaş (CANLI)

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ligdeki 4 maçta sadece bir kez kazanabilen ve bir beraberlik alan Siyah Beyazlı ekip, 4 puanda bulunuyor. Beşiktaş, 2 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Beşiktaş, ligin 5. haftasını ise maç yapmadan bay geçti. Denizlispor ise 5 maçta bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan topladı. Geçen sezona benzer bir başlangıçla 2020-2021’e başlayan Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşısında çıkış arıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6' Beşiktaş'ta N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı orta kaleci Pantilimon'da kaldı.

8' Denizlispor'da Mustafa Yumlu sakatlandı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna geri dönen tecrübeli stoper, kısa bir aranın ardından kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Denizlispor, maçın hemen başında zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı ve Mustafa'nın yerine Oğuz girdi.

GOL | 13' Beşiktaş öne geçti. N'Sakala'nın sol kanattan kullandığı taş atışına Larin yükseldi. Denizlispor'un başarılı stoperi Subotic'ten seken top Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar, savunma arkasına koşu yapan Atiba'yı gördü. Kanadalı futbolcu, zor pozisyonda vuruşunu yaptı, Pantilimon'u geçen top ağlarla buluştu.

Atiba Hutchinson, bu sezon Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

16' Denizlispor, Rodallega ile Beşiktaş kalesini yokladı. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Kolombiyalı forvetin yaptığı sert şutu, kaleci Ersin güçlükle çeldi.

19' N'Sakala, Bakalorz'un müdahalesi sonrası yerde kaldı, Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ghezzal'ın yaptığı orta Denizlispor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

22' Savunmadan çıkan Welinton, sağ kanatta topla buluştu ve ortasını yaptı. Larin'in yaptığı kafa vuruşu, auta çıktı.

24' Dorukhan Toköz, Sagal'a yaptığı sert hamle sonrası maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.

26' Beşiktaş, N'Sakala ile Denizlispor'un sağ kanadından geliyor. Orta sahada topla buluşan ve içeriye kat eden N'Sakala, yerden ortasını yaptı. Aboubakar'ın ceza sahası içerisinde gelişine attığı şut, direğin hemen üstünden auta çıktı.

27' Denizlispor'da Bakalorz, Larin'e arkadan yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kazanılan serbest vuruşta topun başına yine Ghezzal geçti. Cezayirli futbolcunun ortasında savunmadan seken top, arka direkte Josef'e geldi. Josef hemen Aboubakar'a topu aktardı. Kamerunlu golcü, istediği gibi vuramayınca Beşiktaş, farkı 2'ye çıkarma şansını kullanamadı.

34' Denizlispor'un kazandığı taç atışında Rosier ile Sagal arasında tansiyon yükseldi. Rosier, topu elinde tutunca Sagal'ın sert hamlesi sonrası iki futbolcu kafa kafaya geldi. Maçın hakemi Alper Ulusoy, iki futbolcuyu da uyardı.

1 dakika sonra Sagal'a sert bir faul yapan Rosier, sarı kart gördü.

GOL | 36' Beşiktaş penaltı kazandı. Welinton'un attığı uzun pasa Aboubakar hareketlendi. Sırtı dönük topu kontrol eden Kamerunlu golcü, koşu yapan Ghezzal'a pasını aktardı. Ghezzal'a Denizlispor savunması izin vermedi, top Atiba'nın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun vuruşu ceza sahası içerisinde Oğuz Yılmaz'ın eline çarpınca Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Aboubakar, topu ve Pantilimon'u ayrı köşelere gönderdi, Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.

Siyah Beyazlı formayla son golünü Mayıs 2017'de kaydeden Aboubakar, 3.5 yıl sonra Beşiktaş forması altında gol sevinci yaşadı. Aboubakar aynı zamanda Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golünü attı.

İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 47' Beşiktaş, ikinci yarıya golle başladı. Sağ kanattan etkili gelen Rosier, arka direğe yerden sert bir orta gönderdi. Denizlispor savunmasının unuttuğu Larin, boş durumda vuruşunu yaptı ve farkı 3'e çıkardı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Rosier ilk maçında asistini yaptı.

52' Josef de Souza'nın sert şutunu Pantilimon güçlükle çeldi.

53' Beşiktaş savunmasından kurtulan Mesanovic, ceza sahasına girmeden şutunu attı, top Ersin'de kaldı.

55' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu üstten dışarı gitti.

57' Domagoj Vida, Hugo Rodallega'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

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Denizlispor - Beşiktaş ilk 11'ler:

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Sagal, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Denizlispor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başladı. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Sezonun ilk maçında Trabzonspor’u deplasmanda 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ligdeki son 2 maçında ise deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a 4-1 ve evinde Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun ilk 4 maçında da aynı performansı gösterdi. Demir Grup Sivasspor’a 3-0 yenilen ve Göztepe’ye 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken, Gaziantep FK’ye 3-2 yenilerek 4 puan elde edebildi. Geçen sezonun 4. haftasının ardından üst üste 2 maçta daha puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor’u mağlup ederek bunu tersine çevirmeye çalışacak.