Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Bursaspor 'a 3-1 yenilerek tekrar düşme hattına yerleşen Altaş Denizlispor , yarın Gençlerbirliği'ne çıkış yakalama hedefiyle konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Yeşil siyahlılarda kart cezalıları kaleci Abdulkadir Sünger ve stoper Hakan Çinemre maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Fatih Tekke, Ankara deplasmanına mutlak galibiyet için gittiklerini söyledi.

Tekke, "Geçen hafta beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. İnanıyorum ki Gençlerbirliği'ne karşı sahada iyi bir oyun sergileyip istediğimz sonucu alacağız" dedi.

Denizlispor, ligde 14 maçta 15 puanla 16'ncı sırada yer alıyor. Gençlerbirliği'nin ise 20 puanı var.