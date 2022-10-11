Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Yolumuzdan asla dönmeyeceğiz

Taraftarın istifa çağrısıyla ilgili konuşan Uz, "Pendikspor yenilgisi hepimizi çok üzdü. Sakat ve cezalı oyuncularımızın çokluğu sebebiyle çok dar bir kadroyla mücadele ediyoruz. Şu anda istediğimiz yerde değiliz ama buradan kurtulacağız. Pendikspor maçında 3'ü sakat, 2'si cezalı 5 oyuncumuzdan mahrum oynadık. 19 kişilik kadromuzda alt yapıdan 6 oyuncumuz vardı. Maç boyunca rakibimize neredeyse gol pozisyonu vermedik ancak tek golle sahadan mağlup ayrıldık. Geçen sezon aynı yönetim, aynı teknik heyet ve aynı oyuncularla zoru başardık. Sakat ve cezalı oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte inanıyorum ki galibiyetlerde gelmeye başlayacak" dedi.

Taraftarın tepkisini de anlayışla karşıladıklarını vurgulayan Mehmet Uz, "Herkes çok üzülüyor. Taraftarımız bu duruma tepki koyuyor. Futbolda bunlar yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon sonunda kulübün durumunu şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıkladık. Göreve talip olunması halinde bırakmaya hazırız. Kayyuma kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulübümüzü ligde tuttuk. Kendi dönemimizde borç yapmadık. Geçmişten gelen borçlar sebebiyle transfer yasağına takıldık. Buna rağmen mazeret değil iş üretmeye çalıştık. Bu kulübün borç sarmalından kurtulup kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp olması için çıktığımız yoldan geri dönmeyeceğiz. Eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Ne bizi eleştirenlere ne de istifaya davet edenlere en küçük bir kırgınlığım ve kızgınlığım yok. Sorumluluğumuzu da ne yapmak istediğimizi de biliyoruz. İnşallah başaracağız" diye konuştu.

DENİZLİ, (DHA)