Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Kadro ve Mesut Bakkal kalacak

Oyuncu kadrosundan ve teknik ekipten kimsenin alacağının kalmadığını ifade eden Uz, "Kaleci Hüseyin Altıntaş ve Emre Sağlık dışında herkesi takımda tuttuk. Ömer Şişmanoğlu da bizimle olacak. Kendisinden yeni sezonda en az 20 gol atmasını bekliyorum" dedi.

"Teknik direktörümüz Mesut Bakkal hocamızın da istekleri yerine getirildi" diyen Başkan Uz, "Kendisi bu dönem de takımımızı çalıştıracak" şekinde konuştu. Denizlispor 'da yönetim, bazı futbolcuların ücretlerinde iyileştirme yapılacağını açıkladı. Kurmaylar, 25 Haziran'da toplanacak takımda iyileştirme yapılacak olan futbolcularla masaya oturacak. Yeşil-siyahlı yönetimin, ücretlerde yüzde 20 ila 40 arasında iyileştirme yapacağı öğrenildi.

DHA



