Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Gerekirse istifa da ederiz

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve ekonomik olarak zor günler geçiren Altaş Denizlispor 'da önceki gün yapılan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmaması nedeniyle görevine devam etmek durumunda kalan mevcut Başkan Mehmet Uz değerlendirmelerde bulundu.

Herkesin kendilerini suçladığını ancak kimsenin göreve talip olamadığını ifade eden Uz, "Kulübü yönetemediğimizi söyleyenler lafa gelince konuştu. 'Kulübü bizden daha iyi yönetecek birileri gelsin, göreve talip olsun' dedik. Kimse bunu yapamadı. İyi niyetle biz görevimizi sürdürdük. Eyüpspor maçına kadar oyuncularımıza paralarını verdik. Kimse kulübü sahiplenmiyor. Denizli'nin ileri gelenleri, sanayiciler, iş insanları takıma sahip çıkmalı. Mecburen görevimize devam edeceğiz. Ancak böyle gitmez. Gerekirse istifa da ederiz. Kulüp kayyuma kalır" dedi. (DHA)