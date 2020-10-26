Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Emek hırsızlığı var!
Son dakika haberi... Denizlispor başkanı Ali Çetin, 3-2 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından karşılaşma hakemi Alper Ulusoy'a sert tepki gösterdi. Çetin stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Anadolu kulüplerinin kaderi bu. Emek hırsızlığı var. Bariz penaltı. Bunun çok daha hafiflerinin bizim aleyhimize verildiği oldu. Allah'a havale ediyoruz" dedi.
Denizlispor başkanı Ali Çetin'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:
Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Sizlerin de seyrettiği gibi bir emek hırsızlığı var. Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık. İnsanın içi acıyor, yazık... Bariz penaltı olduğunu herkes gördü. Yazık. Ucuzluk var. . Bunun çok daha hafiflerinin bizim aleyhimize verildiği oldu. Emeğin karşılığı bu değildi. Allah yukarıda, Allah'a havale ediyoruz. İnsanın gerçekten içi acıyor. Gerekli itirazları zaten yapacağız.