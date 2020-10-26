Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Emek hırsızlığı var!

Denizlispor başkanı Ali Çetin'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Sizlerin de seyrettiği gibi bir emek hırsızlığı var. Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık. İnsanın içi acıyor, yazık... Bariz penaltı olduğunu herkes gördü. Yazık. Ucuzluk var. . Bunun çok daha hafiflerinin bizim aleyhimize verildiği oldu. Emeğin karşılığı bu değildi. Allah yukarıda, Allah'a havale ediyoruz. İnsanın gerçekten içi acıyor. Gerekli itirazları zaten yapacağız.







