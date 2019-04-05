Evinde oynadığı son 3 maçı kazanamayan yeşil-siyahlılar şampiyonluk yolunda rakipleriyle aradaki puan farkını açma şansını kaçırdı. Taraftarı önünde Osmanlıspor'a 2-0 yenilip, Ümraniyespor ve Altay'la berabere kalan Denizlispor, 7 puan kaybetti. Ege ekibi evinde yaşadığı kayıplara rağmen deplasmanlarda Elazığspor ile Afyonspor'u yenerek ayakta kaldı.

Başkan Yardımcısı Engin Şahin, Altay karşısında alınan beraberliği yine bir deplasmanda telafi edeceklerini söyledi. Adana'da kazanmak zorunda olduklarını anlatan Şahin, "Altay maçının telafisini Adana'da yapmak zorundayız. Rakiplerimiz bize yaklaştı. Adanaspor maçının önemi bir kat daha arttı. Adana'ya lider gidip oradan lider olarak geri dönmek istiyoruz. Takımımıza olan inancımız tam. Altay müsabakasını kazansak iyi olacaktı ancak şampiyonluk yolunda bu beraberlikle ufak bir yara aldık. Altay maçı geride kaldı, artık önümüze bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DHA