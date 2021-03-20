Süper Lig'de 31. hafta maçında Denizlispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımda galibiyet arıyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması öncesinde Medipol Başakşehir 29 puana sahip. Turuncu-lacivertli ekip, aynı puana sahip MKE Ankaragücü'nün averajla gerisinde 18. sırada yer alıyor. Yukatel Denizlispor ise 24 puanla, haftaya 20. sırada giriyor.

Denizlispor - Başakşehir maçı 11'leri

Denizlispor: Cenk, Muhammet, Oğuz, Leismann, Sakıb, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega

Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali, Ponk, Epureanu, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano, Deniz, Demba Ba

Denizlispor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Denizlispor'da 3 eksik

Ev sahibi Denizlispor'da tedavileri devam eden Recep Niyaz, Özgür Çek ve Ayman Ben Mohamed takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Bu oyuncuların Başakşehir maçında oynaması zor görünüyor.

Aleksic kart cezalısı!

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Danijel Aleksic, bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul temsilcisinde sakatlıkları süren Junior Caiçara, Bolingoli, Carlos Ponck, Rafael ve Junior Fernandes de diğer eksik isimler.

Başakşehir'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım bu sezon ligde üçer sarı kart gördü. Bu beş oyuncu, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.