Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor transfere ara vermeden devam ediyor. Yeşil siyahlı kulüp sosyal medya hesbaından yaptığı duyuru ile son olarak Crystal Palace forması giyen Bakary Sako'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

31 yaşındaki futbolcu, daha önce İngiltere’de Wolverhampton ile Fransa’da Saint-Etinne formaları giymişti. Sol kanatta görev yapan Mailili futbolcu, Fransa'da 106, İngiltere Championship'te 83 ve Premier Lig'de 47 maça çıktı.

Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca 374 profesyonel maça çıktı ve 73 gol, 55 asistlik performansa imza attı.