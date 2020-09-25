Süper Lig'de geride kalan 2 haftada hanesine 1 puan yazdırabilen Yukatel Denizlispor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Denizlispor Basın ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya yeni transferlerin takıma uyum sağlamasıyla birlikte daha iyi olacaklarını söyledi. Zamanla her şeyin rayına oturacağını ifade eden Cinkaya, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda kadromuza bir veya iki takviye daha yapacağız" diye konuştu.

Camia ve taraftarın sabırlı olması gerektiğini anlatan Cinkaya, "Uyum süreci zaman alıyor. Oyuncuların birbirlerine alışması gerekiyor. Bu hemen olacak bir iş değil. Bunun yanı sıra idman eksiği olan futbolcularımız da var. Bunları aştıktan sonra daha iyi olacağız" dedi. Yeşil-siyahlı ekipte, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Hadi Sacko, Antalyaspor deplasmanında giyemeyecek. Teknik direktör Robert Prosinecki'nin yeni transferlerden stoper Neven Subotic ve sağ bek Fabiano Leismann'ı ise ilk 11'e monte etmeyi düşündüğü belirtildi.