Geçtiğimiz günlerde Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran ve takımı Hakan Kutlu'ya emanet eden Denizlispor, çıkış peşinde. Trabzonspor'a 1-0 kaybeden Horozlar, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. 17 puanla son sırada bulunan Denizlispor, zorlu maçtan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. 7 maçtır kaybetmeyen Ersun Yanal'ın Antalyaspor'u ise serisini Denizli'de sürdürmeye çalışacak. Akdeniz ekibi 30 puanla 9. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibinde Özgür Çek ve Sacko, konuk ekipte ise Ufuk, Mert, Podolski sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Antalyaspor'da kart cezalısı Naldo ile Veysel Sarı da Denizlispor deplasmanında olmayacak.

Denizlispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

7 Şubat Pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Denizlispor - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Denizlispor: Cenk, Lopes, Mustafa, Fabiano, Sakıb, Murawski, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Rodallega

Antalyaspor: Boffin, Imeri, Ersan, Bahadır, Kudryashov, Nuri, Hakan, Amilton, Gökdeniz, Ribeiro, Orgill