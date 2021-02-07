Denizlispor - Antalyaspor canlı

Geçtiğimiz günlerde Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran ve takımı Hakan Kutlu'ya emanet eden Denizlispor , çıkış peşinde. Trabzonspor 'a 1-0 kaybeden Horozlar, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. 17 puanla son sırada bulunan Denizlispor, zorlu maçtan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. 7 maçtır kaybetmeyen Ersun Yanal'ın Antalyaspor'u ise serisini Denizli'de sürdürmeye çalışıyor. Akdeniz ekibi 30 puanla 9. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ BAŞLADI.

GOL | Ev sahibi Denizlispor, 14. dakikada Rodallega'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sol köşeden Mix Diskerud ceza sahasına ortasını gönderdi. Antalyaspor savunmasında Eren Albayrak topu uzaklaştırmak istedi ancak Rodallega takipçiliğini iyi konuşturarak uzaklaştırılmak istenen topa kafasıyla dokundu ve top ağlarla buluştu: 1-0.

Maçın ilk yarısı Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Denizlispor - Antalyaspor 11'leri:

Denizlispor: Cenk, Lopes, Mustafa, Leismann, Sakıb, Murawski, Kubilay, Diskerud, Yasin, Sagal, Rodallega

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Ersan, Eren, Bünyamin, Imeri, Hakan, Gökdeniz, Fredy, Sidney Sam, Orgill

Denizlispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



