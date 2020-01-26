Denizlispor - Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'de son 3 maçında galibiyet çıkartamayan Denizlispor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Antalyaspor'da yeni transferler Jahovic ve Sinan ilk 11'de mücadele ediyor. Denizlispor - Antalyaspor maçının tüm detayları ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...İlk yarıyı Antalyaspor 2-0 önde kapattı

26 Ocak 2020, Pazar 12:15 Son Güncelleme:
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Denizlispor - Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'de pazar gününün ilk maçında Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor ile Antalyaspor üç puan mücadelesi veriyor. Ev sahibi Denizlispor üç haftadır maç kazanamıyor. Ev sahibi takım saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yaparken Tamer Tuna yönetiminde ikinci yarıya önemli transferlerle giriş yapan Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde

KARŞILIKLI GOL VAR ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

Denizlispor - Antalyaspor 11'ler...

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Sackey, Lopes, Onazi, Murawski, Aissati, Olcay, Barrow, Rodallega

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Veysel, Kudryashov, Bünyamin, Yekta, Fredy, Sinan, Mukairu, Jahovic




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