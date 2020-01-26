Denizlispor - Antalyaspor (CANLI)
Süper Lig'de son 3 maçında galibiyet çıkartamayan Denizlispor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Antalyaspor'da yeni transferler Jahovic ve Sinan ilk 11'de mücadele ediyor. Denizlispor - Antalyaspor maçının tüm detayları ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...İlk yarıyı Antalyaspor 2-0 önde kapattı
Süper Lig'de pazar gününün ilk maçında Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor ile Antalyaspor üç puan mücadelesi veriyor. Ev sahibi Denizlispor üç haftadır maç kazanamıyor. Ev sahibi takım saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yaparken Tamer Tuna yönetiminde ikinci yarıya önemli transferlerle giriş yapan Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde
KARŞILIKLI GOL VAR ORANI DİKKAT ÇEKİYOR
Denizlispor - Antalyaspor 11'ler...
Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Sackey, Lopes, Onazi, Murawski, Aissati, Olcay, Barrow, Rodallega
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Veysel, Kudryashov, Bünyamin, Yekta, Fredy, Sinan, Mukairu, Jahovic