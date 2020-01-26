Denizlispor - Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'de pazar gününün ilk maçında Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor ile Antalyaspor üç puan mücadelesi veriyor. Ev sahibi Denizlispor üç haftadır maç kazanamıyor. Ev sahibi takım saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yaparken Tamer Tuna yönetiminde ikinci yarıya önemli transferlerle giriş yapan Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde

Denizlispor - Antalyaspor 11'ler...

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Sackey, Lopes, Onazi, Murawski, Aissati, Olcay, Barrow, Rodallega

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Veysel, Kudryashov, Bünyamin, Yekta, Fredy, Sinan, Mukairu, Jahovic











