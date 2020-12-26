Süper Lig'de üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetleriyle düşme potasından kurtulan Yukatel Denizlispor, evinde önemli rakiplerinden MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Denizlispor yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. 3 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş maçında biten Ankaragücü ise deplasmanda kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Denizlispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Stadı'nda Özgür Yankaya'nın düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Denizlispor - Ankaragücü maçı 11'leri...

Denizlispor: Hüseyin; Özer, Tiago, Fabiano, Mustafa, Bergdich; Bakalorz, Murawski, Fede Varela; Rodallega

Ankaragücü: Friedrich; Kitsiou, Atakan, Sarlija, Pinto; Voca, Lukasik, Saba, Çekiçi, Paintsil; Bolingi.

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Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan kaleci Cenk ile Özgür ve Sakıb maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan kaleci Pantilimon ile kart cezası biten Murawski görev verilmesi halinde oynayabilecek. Denizlispor'un başında çıktığı 2 karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşayan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, serinin süreceğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Art arda alınan 3 puanlar takıma moral ve öz güven aşıladı. Ankaragücü karşısında da disiplinli oynayıp elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstereceğiz" dedi.



