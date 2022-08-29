Denizlispor altyapıya önem verecek

Transfer yasağı bulunan yeşil-siyahlılarda Altyapı Sorumlusu Ahmet Yıldırım ve altyapı takımlarında görev yapan antrenörlerle bir araya gelen Bakkal, "Hepimiz altyapılardan yetişerek bugünlere geldik. Bir oyuncunun yetişmesi için doğru bir çalışma yöntemi, sabır ve zaman gerekiyor. İyi sporcular yetiştirmek için kendimizi de sürekli geliştirmek zorundayız. Altyapıların başarısı profesyonel takıma, kulübün idari ve mali başarısına da aynı paralellikte yansıyor. Sürekli olarak kendinizi geliştirmenizi ve bu gelişiminize bağlı olarak iyi birey ve iyi sporcu yetiştirmenizi tavsiye ediyorum. Belirlenen plan ve program çerçevesinde ve koordineli olarak çalışmamız hedefe ulaşmamızın temelini oluşturacak" dedi.