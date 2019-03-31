Denizlispor-Altay maçında sahne forvetlerin

SPOR Toto 1. Lig'de çarşamba günü oynanacak Denizlispor-Altay karşılaşmasında tüm gözler iki takımın golcülerine çevrildi. Sıralamada 54 puanla zirvede yer alan ev sahibi Denizlispor'un en büyük kozları toplam 18 gol atan Burak Çalık ve Mehmet Akyüz olacak. Bu sezon takımı adeta sırtlayan ikiliden Mehmet 10 kez fileleri sarsarken, eski Altaylı Burak ise 8 maçta gol sevinci yaşadı. Yeşil-siyahlılarda iki golcünün yanı sıra kanat oyuncusu Ziya ve orta saha Recep de 8'er golle başarılı bir performans ortaya koydu. Devre arasında Ankaragücü'nden transfer edilen Nijeryalı Kehinde ise 3 kez sevinç yaşadı.

Play-Off hesapları yapan 37 puanlı 10. sıradaki Altay'da ise Marco Paixao ve Leandro Kappel takımı sırtlayan isimler oldu. Portekizli Paixao 34 yaşına rağmen 25 maçta 21 gol atarak krallıkta ilk sıraya çıktı. Geçen 2 sezonda Denizlispor için ter döken Hollandalı Kappel de 24 maçta ağlara 7 gol bırakarak önemli katkı sağladı. Golcülerinden tam verim alan iki Ege ekibinin kritik derbisi şimdiden heyecan yarattı. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz milli arayı çok iyi geçirdiklerini belirterek galibiyete inandığını söyledi. Altay'ın çalıştırıcı Sait Karafırtınalar ise, "Kolay olmayacak ama takımıma güvenim tam" dedi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)