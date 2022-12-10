Denizlispor-Altay maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Boluspor'u 5-1 yenerek Play-Off hesapları yapmaya başlayan Altay, son sıradaki Altaş Denizlispor 'a son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar 46'ncı dakikada Salih'in golüyle öne geçerken, ev sahibi Denizlispor 86'da Özer'in golüyle eşitliği sağladı. Özer 90'da bir kez daha sahneye çıkıp takımına galibiyeti getiren gole imza attı. Bu sonuçla Altay 21 puanda kalırken, Denizlispor ise 9 puana çıktı.

Maçtan dakikalar:

9’uncu dakikada Efe’nin ceza sahasına doğru gönderdiği uzun pas, savunmadan sekti. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya topla buluşan Paixao’nun aşırtma vuruşu az farkla auta gitti.

25’inci dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Naderi’nin içeriye yaptığı orta, savunmadan sekti. Arkada topla buluşan Tolga’nın şutunu kaleci Hüseyin kurtardı. Dönen topa Tolga’nın bu kez kafayla vuruşu kaleci Hüseyin’de kaldı.

45+3’üncü dakikada Zeki’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde savunmadan seken topa kale önünde Nadiri’nin vuruşunu kaleci Hüseyin çizgi üzerinden kurtarmayı başardı.

46’ncı dakikada Efe’nin uzun kullandığı serbest vuruşta Ceyhun kafayla sağ kanada doğru indirdi. Ceza sahası dışından Salih’in gelişine sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

64’üncü dakikada kaleci Ozan’ın uzun degajında Leo topu sektirince Paixao topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Paixao’nun ceza sahası içinde aşırtma vuruşu üstten dışarıya gitti.

74’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa’nın sert şutunu kaleci Ozan, son anda uzaklaştırdı.

86’ncı dakikada Gökhan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Leo kafa vuruşunu yaptı. Leo’dan gelen topa Mustafa’nın kale alanı önünde vuruşu Paixao’dan döndü. Dönen topu Özer filelere gönderdi: 1-1.

90’ıncı dakikada sol kanatta topla buluşan Ömer içeriye yöneldi. Savunmanın müdahalesiyle Ömer yerde kaldı. Boşta kalan topa Özer gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top ağlara gitti ve Denizlispor öne geçti: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Denizlispor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Ali Akkor, Suat Güz

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin - Emre (Dk. 65 Muhammet), Hakan, Leo, Gökhan (Dk. 90+6 Erdal), Muhammed, Dje Dje, Bekir (Dk. 65 Mayi), Özer, Mustafa, Ömer

ALTAY: Ozan - İbrahim, Björkander, Efe, Ceyhun, Eren (Dk. 89 Özgür), Salih, Zeki (Dk. 67 Yusuf), Naderi, Tolga (Dk. 80 Deniz), Paixao

GOLLER: Dk. 46 Salih (Altay), Dk. 86 ve Dk. 90 Özer (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Mustafa, Hakan, Leo (Denizlispor) Eren, Salih, Ceyhun, Yusuf (Altay)

DHA