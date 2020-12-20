Süper Lig'in 13. haftasında Denizlispor ile Alanyaspor karşılaşırken maçta dikkat çeken bir olay yaşandı. Denizlispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maç esnasında taktik değişiklik yapmak istedi. Bunu ise kenardan direktif vermek yerine yazılı yapmayı tercih etti. Koşukavak'ın bu hareketi akıllara Mancini ve Pereira'yı getirdi.

Yalçın Koşukavak taktik planı kağıda yazdı

Mücadele devam ederken 22. dakikada Koşukavak, saha içindeki taktik değişikliği kağıda yazdı. Yeni plana başta Mustafa Yumlu olmak üzere birçok futbolcu baktı ve oyuncular daha sonra kağıdı tekrar Yumlu'ya verdi.

Mancini ve Vitor Pereira da aynı şeyi yapmıştı

Galatasaray ile Kayserispor arasına 22 Mart 2014 tarihinde oynanan maçı konuk Kayserispor 1-0 kazanmıştı. O dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini maç esnasında yazdığı taktiği oyuncularına göndermişti.