Geçen hafta, rakiplerinin puan kaybettiği ve bay geçtiği hafta 3 puan alarak liderlik yarışında arayı yeniden açan Aytemiz Alanyaspor, bu hafta en yakın rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle farkı daha da açma peşinde. 26 puanla lider olan Aytemiz Alanyaspor, ligde kötü günler geçiren ve 6 puanla son sıradaki Yukatel Denizlispor'un evinde galip gelmek istiyor. Son 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan lider Alanyaspor, son maçında zorlu rakibi Beşiktaş'ı ilk kez mağlup etme başarısı da gösterdi. Ligde en az gol yiyen takımlardan biri olan Aytemiz Alanyaspor son 3 maçta kalesinde 3 gol görürken rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Denizlispor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın hakemliğini Suat Arslanboğa üstlenecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Denizlispor - Alanyaspor ilk 11'ler

Denizlispor: Cenk, Tiago Lopes, Fabiano, Mustafa, Bergdich, Murawski, Recep, Aissati, Mesanovic, Sagal, Rodallega

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur, Salih, Siopis, Berkan, Bakasetas, Davidson, Barreiro

Denizlispor'da kaleci Pantilimon, belindeki ağrılar nedeniyle Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Denizli ile üçüncü randevu

Aytemiz Alanyaspor bugüne dek rakibi Denizlispor ile Süper Lig tarihinde sadece geçen sezon karşılaşırken, oynanan iki maçı da turuncu yeşilli takım kazandı. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Alanyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü. Akdeniz temsilcisi rakibini deplasmanda 5-1'lik skorla mağlup etmişti.

Davidson 3 sarı kartla sınırda

Aytemiz Alanyaspor'da cezalı oyuncu bulunmazken, golcü oyuncu Davidson 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Başarılı sol kanat oyuncusu bu maçta kart görmesi durumunda haftaya evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.