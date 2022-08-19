Denizlispor ailesi Başkan Zolan ile buluştu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni sezona başlayan TFF 1.Lig ekiplerinden Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz ve beraberindekileri kabul etti. Buluşmaya Kulüp Başkanı Mehmet Uz’un yanı sıra Başkan Yardımcısı Ali İnceören, Futbol Şube Sorumlusu Hikmet Olgun, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile takım kaptanları Oğuz Yılmaz ve Gökhan Süzen katıldı. Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz Buluşmada yaptığı konuşmada kendilerinin her zaman maddi ve manevi yanlarında olan Başkan Zolan’a teşekkür etti. Yeni sezonda da yönetim, teknik heyet, futbolcular ve en önemlisi şehirle birlikte kenetlenerek tüm güçlerini ortaya koyacaklarını kaydeden Uz, güzel bir sezon geçirmeyi temenni etti.

"Denizlispor Denizli’nin ortak paydasıdır"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, yeni sezonda yeşil-siyahlı ekibe başarılar diledi. İyi bir takım ve tecrübeli teknik heyet ile Denizlispor’un yeni sezonda başarılı olacağına inandığını kaydeden Başkan Zolan, “Denizlispor hepimizin, tüm şehrin ortak paydasıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin en büyük markası Denizlispor’a sahip çıkmaya, her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Yeni sezonda bir kez daha takımımıza yürekten başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA