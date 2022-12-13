Denizlispor, Adanaspor deplasmanında ilk peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde 1-0 geriye düştüğü maçta son bölümde bulduğu gollerle Altay'ı 2-1 mağlup ederek moral bulan Altaş Denizlispor , pazartesi günü Adanaspor deplasmanında sezonun ilk puan ve puanlarını almaya çalışacak. Topladığı 9 puanın tamamını taraftarının önünde hanesine yazdıran yeşil-siyahlılar, dış sahada ise puan yüzü göremedi.

Gurbette çıktığı 8 maçı da kaybeden Denizlispor, bu periyotta yalnızca 3 gol atarken, kalesinde tam 22 gol gördü. Adana'dan zaferle dönerek deplasman karnesini düzeltmek ve kümede kalma yolunda umut tazelemek isteyen Denizlispor, rakibine ilk iç saha yenilgisini tattırmayı hedefliyor. Yeşil-siyahlılarda Leo Schwechlen sarı kart cezalısı durumuna düştü. (DHA)