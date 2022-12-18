Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Altay'ı son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 yenerek aylar sonra son sıradan kurtulan Altaş Denizlispor , yarın Adanaspor deplasmanında üst üste ikinci galibiyetini alıp umutlarını artırmaya çalışacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de start alacak karşılaşmayı Can Cengiz yönetecek.

Yeşil-siyahlılarda sarı kart cezalısı durumuna düşen Leo Schwechlen mücadelede görev yapamayacak. Bu karşılaşma öncesi Denizlispor, 16 maçta topladığı 9 puanla halen düşme hattında yer alıyor. Adanaspor'un ise 18 puanı var. Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, galibiyetleri seri haline getirerek devreyi umutlu tamamlamak istediklerini söyledi. (DHA)