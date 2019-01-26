Denizlispor - Adana Demirspor: 5-1

Denizli Atatürk Stadı'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde etkili bir futbol oynayan Denizlispor'da gol perdesini 22. dakikada penaltıdan Mehmet Akyüz açtı. Adana Demirspor 30'da Vedat'la tabelayı eşitlese de 45+1'de bu kez Recep sahneye çıktı. İkinci yarıda da fırtına gibi esen Ege ekibi, 63'te Mehmet Akyüz'le farkı 2'ye çıkardı ancak gol şov devam etti. Maçın yıldızlarından Recep 74'te kendisinin 2. takımının 4. golüne imza koydu. 84. dakikada Ziya'nın jenereklik golü skoru belirledi. 11 maçtır bileği bükülmeyen, kritik galibiyetle 42 puana yükselen Denizlispor, Gençlerbirliği'nin dün mağlup olmasıyla rakibini sollayıp 2010-11 sezonunun ardından camiasına liderlik sevinci yaşattı. Taraftarlar kazanılan 3 puanı futbolcular ve teknik ekiple birlikte büyük coşkuyla kutlarken, Atatürk Stadı, "Şampiyon Denizlispor" tezahüratlarıyla inledi. Denizlispor'un yeni transferlerinden golcü Kehinde son 14 dakika oyuna dahil olurken, stoper Oğuz ise yedek bekledi.

3. dakikada Abdulkerim'in uzun pasında Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş ve Emre'nin hatasında araya giren Burak topu boş kaleye gönderemedi.

5. dakikada Keremcan'ın ara pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Recep'in şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

14. dakikada Adana Demirspor tehlikeli geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Vedat'ın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada Denizlispor gole çok yaklaştı. Recep'in sağdan kullandığı kornerde Mehmet Akyüz kafayı vurdu, top üst direkten döndü.

21. dakikada Denizlispor penaltı kazandı. Kaleci Kurtuluş'un Burak Çalık'ı düşürmesiyle hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi.

22. dakikada penaltı kullanan Mehmet Akyüz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

30. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sağdan Emre'nin ortaladığı topa altıpas üzerinde Vedat kafayı vurdu: 1-1

45+1. dakikada Denizlispor golleri ikiledi. Soldan Burak Çalık'ın çektiği şutta savunmadan seken topu altıpas üzerinde kontrol eden Recep düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-1.

50. dakikada Anderson'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Berk topu iyi kontrol edemedi, Denizlispor kalecisi Stackhowiak meşin yuvarlağı kontrol etti.

61. dakikada Denizlispor net fırsatı kaçırdı. Recep'in uzun pasında ceza sahasına sızan Mehmet Akyüz'ün yerden vuruşunu kaleci Kurtuluş ayaklarıyla çıkardı. Pozisyonu takip eden Burak Çalık bu kez kaleyi denedi. Ancak top farklı bir şekilde üstten oyun alanını terk etti.

63. dakikada Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Recep'in derinlemesine pasında savumanın arkasına sarkan Mehmet Akyüz, topu kaleci Kurtuluş'un bacaklarının arasından filelere gönderdi: 3-1.

74. dakikada Denizlispor'un gol yağmuru devam etti. Ziya'yla paslaşarak ceza sahası sağ çaprazında sıfıra kadar inen Furkan'ın pasını kale önünde Recep gole çevirdi: 4-1.

84. dakikada gol yağmuru devam etti. Ziya'nın sağdan ortaladığı topa Ziya topuğu ile vurdu, mükemmel bir gole imza attı: 5-1.

Kalan dakikalar başka gol getirmedi, Denizlispor sahadan galibiyetle ayrıldı.

DHA



