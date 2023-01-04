Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısında kurtuluş mücadelesi vermeye hazırlanan Altaş Denizlispor , kulübe 2 dönem transfer yasağı getiren eski kalecisi Adam Stackhowiak'ı geri döndürmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan 37 yaşındaki Polonyalı eldivenle görüşmelerini sürdüren yönetim transfer teklifini iletti. Geçen sezon yeşil-siyahlıların kalesini koruyan Stackhowiak, deplasmanda 5-0 kaybedilen Samsunspor maçı sonrası süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Kulüpten alacağı 175 bin Euro nedeniyle FIFA'ya başvuran Stackhowiak'a kurmaylar 100 bin euro teklif etti. Ancak deneyimli kaleci şimdilik yönetimin teklifini kabul etmedi.

DHA