Denizlispor 53 yaşında

26 Mayıs 1966 tarihinde kurulan ve Spor Toto 1. Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e çıkan Denizlispor 53. yılını kutluyor. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yıl dönümüne ilişkin, "26 Mayıs 1966 tarihinde Dr. Samim Gök tarafından kurulan şanlı Denizlispor'umuzun 53. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!" ifadelerine yer verilirken, yeşil-siyahlı taraftarlar ise bu özel günde bir araya gelerek 53. yılı ve şampiyonluğu kutlayacak.

Kulübün taraftar guruplarından Yeşil Cephe, 53. kuruluş yıl dönümü ve elde edilen şampiyonluğu bugün saat 21.00’da Pamukkale ilçesindeki İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı’nda buluşarak kutlayacak.

İHA