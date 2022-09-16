Denizlispor 3 puan için sahada

Denizli Atatürk Stadı'nda Tarık Güldal'ın yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlı yönetim karşılaşmanın bilet fiyatlarını loca önü 200 TL, VIP 100 TL, B-D üst tribün 90 TL, A-E üst 75, A-E alt 60, maraton 45, misafir tribünü ise 50 TL olarak belirledi. Denizlispor 'un rakibi Gençlerbirliği, ligde ilk 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 5 puan topladı. Geçen sezon ortasında göreve geldiği transfer yasaklısı takımı ligde tutmayı başaran teknik direktör Mesut Bakkal, panik yapacak bir durum olmadığını, çıkışa geçeceklerini söyledi.

DENİZLİ, (DHA)