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Denizlispor, 2 gün tatil yapacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 10 günlük Burdur kampını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. 2 gün izin yapacak olan takım, 28 Temmuz Perşembe günü Denizli'de toplanacak.

25 Temmuz 2022, Pazartesi 10:29 Son Güncelleme:
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Denizlispor, 2 gün tatil yapacak

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur’da sürdüren Denizlispor , 10 günlük ilk kampını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Kampta Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yoğun bir çalışma gerçekleştiren yeşil siyahlı ekip, çalışmalarını sabah yapılan kondisyon çalışmasıyla bitirmiş oldu.

Burdu kampında güç depolayan Denizlispor, altyapıdaki takviyelerle hazırlık maçlarında adaptasyonu üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. 2 gün izin yapacak olan takım, 28 Temmuz Perşembe günü Denizli'de yeniden toplanacak.

İHA

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