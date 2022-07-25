Denizlispor, 2 gün tatil yapacak

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur’da sürdüren Denizlispor , 10 günlük ilk kampını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Kampta Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yoğun bir çalışma gerçekleştiren yeşil siyahlı ekip, çalışmalarını sabah yapılan kondisyon çalışmasıyla bitirmiş oldu.

Burdu kampında güç depolayan Denizlispor, altyapıdaki takviyelerle hazırlık maçlarında adaptasyonu üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. 2 gün izin yapacak olan takım, 28 Temmuz Perşembe günü Denizli'de yeniden toplanacak.

İHA