Denizlili efsane güreşçi hayatını kaybetti

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

1952 Helsinki Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Denizlili efsane güreşçi Bayram Şit, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Güreşte yaşayan en eski olimpiyat şampiyonumuz olan Bayram Şit, 30 Mayıs Perşembe günü Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Anıt Mezarlığı'nda defnedilecek. 1930 yılında Denizli Acıpayam'a bağlı Akşar Köyü'nde dünyaya gelen Bayram Şit, köyünde yöresel güreşlerde ve düğün güreşlerinde karakucak güreşi yaparak spora başladı. Yörenin ve çocukluğunu yaşadığı yılların olanaklarıyla güreşe olan isteği ve bu konudaki azmi sayesinde çevresinde kısa sürede tanındı.

Denizli'de 17 yaşındayken ilk kez minder güreşiyle tanışan efsane sporcu, 1949 yılından 1956 yılına kadar serbest güreşte milli takımın değişmez isimlerinden oldu. Bayram Şit, Akdeniz Oyunları ve Helsinki Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak ülkemizin spor tarihine adını yazdırdı. 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda ünlü Japon güreşçi Sasahara'ya yenilerek spor hayatına nokta koyan Şit, güreşi bıraktıktan sonra 4 yıl Fransa Güreş Milli Takımı'nı çalıştırdı. Eski sporcu 1972 yılında Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı'nın başına getirildi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, örnek kişiliği ve kariyeriyle Türk spor tarihine adını yazdıran bir efsaneyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

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