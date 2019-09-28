Denizli’de zorlu randevu

Süper Lig’de günün ilk maçında Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Sezonun ilk iki haftasında Galatasaray ile Antalya’yı (d) devirdikten sonra çıktığı 3 maçta 2 puan alabilen ev sahibi ekip yeni bir sayfa açmak için mücadele edecek.

Yeşil-Siyahlılar’da eksik oyuncu bulunmuyor. İlk galibiyetini geçen hafta Antalyaspor’u 3-0 yenerek alan Kasımpaşa, 6 maçlık deplasmanda kazanamama serisini sonlandırmak için sahaya çıkacak.

İstanbul ekibinde Yusuf Erdoğan (os) ve Koita’nın (f) sakatlıkları sürüyor. Geçen hafta 16. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Quaresma’nın durumu ise netleşmedi.