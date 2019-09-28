Denizli’de zorlu randevu
Süper Lig’de günün ilk maçında Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Sezonun ilk iki haftasında Galatasaray ile Antalya’yı (d) devirdikten sonra çıktığı 3 maçta 2 puan alabilen ev sahibi ekip yeni bir sayfa açmak için mücadele edecek.
Süper Lig’de günün ilk maçında Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa’yı ağırlayacak.
Sezonun ilk iki haftasında Galatasaray ile Antalya’yı (d) devirdikten sonra çıktığı 3 maçta 2 puan alabilen ev sahibi ekip yeni bir sayfa açmak için mücadele edecek.
Yeşil-Siyahlılar’da eksik oyuncu bulunmuyor. İlk galibiyetini geçen hafta Antalyaspor’u 3-0 yenerek alan Kasımpaşa, 6 maçlık deplasmanda kazanamama serisini sonlandırmak için sahaya çıkacak.
İstanbul ekibinde Yusuf Erdoğan (os) ve Koita’nın (f) sakatlıkları sürüyor. Geçen hafta 16. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Quaresma’nın durumu ise netleşmedi.