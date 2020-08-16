Denizli’de Prosinecki imzaladı

Yukatel Denizlispor, Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, “Artık acemilik dönemi bitti. Biraz daha tecrübe kazanarak bu yılı stressiz ve sıkıntısız hayal ettiğimiz yerlerde bitirmek için mücadelemiz devam edecek” dedi. Hırvat teknik adam ise, Denizlispor’da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, Birkaç güzel takviye ile çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Beraber çok iyi ve güzel bir sezon yaşayacağımıza inanıyorum. Denizlispor’un layık olduğu yer zaten daha yukarısı” diye konuştu.