Mücadele öncesinde stadyuma yakın bölgeden yoğun bir şekilde havai fişek atıldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan, maç başlamadan önce yetkililerin müdahale etmesini istedi. Ancak maçın başından itibaren havai fişek sesleri durmazken, karşılaşmanın 4. dakikasına kadar bu durum devam etti. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Bu ne böyle, düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz” derken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da dördüncü hakeme dönerek, “Bu nedir hocam böyle. Futbolculara seslenemiyoruz, sahayı duyamıyoruz” dedi. Zaman zaman devam etti Teknik adamların tepkilerinin ardından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, yardımcılarının uyarısı sonrasında mücadeleyi durdururken, havai fişeklerin bitmesi bekledi. Maçın 5. dakikasından itibaren sesler kesilince, karşılaşma yeniden başladı. Oyunun ilerleyen dakikalarında zaman zaman havai fişek atımına devam edildiği duyuldu.