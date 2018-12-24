Denizli’de basketbol şampiyonları kupalarını aldı

2018-2019 Basketbol Sezonu Denizli Yerel Liglerinde Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde sezonu dereceyle tamamlayan takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Basketbol Federasyonu Denizli İl Temsilciliği’nin 2017-2018 sezonu faaliyet programında yer alan basketbol ligleri Yıldız Bayanlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde sezon tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanan maçlarda 22 kulüpten 336 sporcu takımları adına mücadele etti. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları düzenlenen tören ile verildi. Dereceye giren sporcular bölge şampiyonalarına gitme hakkı kazandı.

Turnuvada, Yıldız Bayanlar kategorisinde, Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 1. olurken, 2. Çamlık Spor Kulübü, 3. TED Koleji Spor Kulübü, 4. ise Bahçeşehir Spor Kulübü oldu. Büyük Erkekler kategorisinde ise, 1. Yıldızlar Spor Kulübü oldu, 2. Seviye Gençlik Spor Kulübü, 3. Çamlık Spor Kulübü ve 4. Servergazi Basketbol Spor Kulübü oldu.

Turnuvanın Genç Bayanlar kategorisinde, 1. Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olurken, 2. TED Koleji Spor Kulübü, 3. ise Bahçeşehir Spor Kulübü oldu. Genç Erkekler kategorisinde ise, Yüksek Çıta Spor Kulübü 1. olurken, 2. TED Koleji Spor Kulübü, 3. Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 4. ise Merkezefendi Belediye Spor Kulübü oldu.

İHA