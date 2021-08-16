Denizli'de Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenecek Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde 38'i başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan mücadele edecek. Pamukkale Yağlı Güreşleri, 22 Ağustos Pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nda düzenlenecek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde altın kemer kazanan şampiyon başpehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mehmet Yeşil Yeşil'in de aralarında bulunduğu 500 pehlivan er meydanına çıkacak. Saat 10.00'da başlayacak olan Pamukkale Yağlı Güreşleri heyecanı gün boyu devam edecek.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli'de bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Yağlı pehlivan güreşi bizim ata sporumuz. Bu sporla ilgili yüzyıllardır düzenlenen güreşler var. Araştırdığımız kadarıyla Denizli il merkezinde yağlı pehlivan güreşi hiç yapılmamış. Bunu ilk kez yapmak bize nasip oldu. Denizli Atatürk Stadı'nda 38'i başpehlivan 500 pehlivanın katılımı ile büyük bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Pamukkale Yağlı Güreşleri'ni geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm halkımızı güreşlerimize bekliyoruz" dedi.