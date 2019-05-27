Süper Lig’de sezonun bitmesiyle bütün kulüpler transfer çalışmalarına başladı.

Spor Toto 1. Lig’deki şampiyonluğunun ardından ve gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek Denizlispor’un listesindeki isimlerden biri de bonservisi Beşiktaş’ta bulunan Umut Nayır oldu. Siyah-beyazlı takımın geride bıraktığımız sezonun başında Ankaragücü’nden aldığı ve Bursaspor’a kiraladığı tecrübeli futbolcu için Denizlispor’un, Beşiktaş ile görüşeceği öğrenildi. Yeşil-beyazlı takımda Süper Lig’de 24, Türkiye Kupası’nda da 1 maçta şans bulan 25 yaşındaki oyuncu 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

(Milliyet)