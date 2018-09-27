Denizli, Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası’nın 5. etabına hazırlanıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından Saruhan Mahallesi’ne kazandırılan OFF-ROAD pistinde bu yıl da heyecanlı anlar yaşanacak. Yarışma kapsamında çok sayıda seçkin yarışçı Denizli OFF-ROAD pistinde boy gösterecek.

Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Subaşıoğlu, “30 Eylül saat 11.00’de tüm vatandaşlarımızı, tüm Merkezefendilileri, tüm Denizlilileri Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası’na davet ediyorum. Geçtiğimiz yıl DENDOFF ve TOSFED ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz organizasyonda mahalli yarışlarda, Türkiye’de en yüksek organizasyon puanını alarak 1. Lig’e yükselmiştik. Merkezefendi Belediyesi, OFF-ROAD yarışlarında 1. Lig’de mücadele ediyor” dedi.

Yarışmada Denizlili pilotlarda olacak

Yarışmada Denizlili sporcularından olacağını hatırlatan Başkan Subaşıoğlu şunları söyledi:

“Cumartesi günü öncelikle 11 kilometreden oluşan Orman Etabı yapılacak. Sonra da 30 Eylül Pazar günü saat 11.00’den itibaren 5,4 kilometrelik Seyirci Etabı bu pistte koşulmuş olacak. Merkezefendi Belediyesi olarak OFF-ROAD sporunda yaptığımız çalışmalar artık OFF-ROAD sporunun Denizli’de sıra dışı spor olmadığını, binlerce insanın bu sporla ilgilendiğini bizlere gösteriyor. Yarışlarımızda 28 pilot ve 28 Co- Pilotumuz var. Bunlardan 5 pilotumuz Denizlili. Denizli’den yarışa katılan arkadaşlarımız olacak. Denizlili pilotlarımız şimdiye kadar 4 yarışın ilk ikisinde şampiyon oldular. Bunun için Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 5. Ayak çok önemli. Burada da derece yapmaları durumunda 2018 yılı OFF-ROAD Türkiye Şampiyonası için de şampiyonluk şansımız devam ediyor. Tüm Türkiye’den katılacak sporcularımıza teşekkür ediyorum.”

İHA