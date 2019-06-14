Denizli Stadı yenileniyor

İş makinesine binerek zemine ilk kepçeyi vuran Denizlispor Başkanı Ali Çetin, stat kapasitesini 3 bin 500 kişi artıracaklarını, çalışmaların sezon başlamadan önce tamamlanacağını söyledi. Stadı en güzel şekilde modernize edeceklerini ifade eden Çetin, “Süper Lig’e çıkınca böyle bir söz vermiştik. Yetiştirebilmek için gece gündüz çalışacağız. Çalışmalara iş makinelerini göndererek destek olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür ediyorum. Yapılamaz denileni yapmaya çalışacağız. Hedefimiz 2 ay içerisinde çalışmaları bitirmek” dedi.