Denizli - Galatasaray maçı sonrası gerilim

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, kötü oynadığı mücadelede Denizlispor'a 2-0'lık skorla mağlup olurken maç bitiminde gerilim yaşandı.

Cezası nedeniyle teknik direktör Fatih Terim gibi tribünde oturan yardımcı antrenör Hasan Şaş ve Necati Ateş, 90 dakika bitiminde tribünü terk ederken sözlü saldırıya maruz kaldı. İkilinin karşılık vermesi üzerine kısa süreli bir gerilim yaşandı.

Araya girenler daha büyük tatsızlık yaşanmaması için tarafları sakinleştirdi. Öte yandan polislerin, Hasan Şaş ve Necati Ateş’e sözlü saldırıda bulunan şahısları gözaltına aldığı, araya giren Denizlispor Başkanı Ali Çetin’in şahıslarının salıverilmesini sağladığı iddia edildi.

Tribünden sahaya indirilerek oyuncuların sahaya çıktığı körükten soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçen Necati Ateş’in, el-kol hareketi yaparak, "Bunların başkanlarını boşuna dövmemişler demek ki" dediği iddia edildi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Galatasaray'da Falcao ve Nzonzi bekleniyor!