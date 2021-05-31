DENİZLİ, (DHA)

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak yeni sezonda tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sponsorluk anlaşmasına havada imza attı.

Merkezefendi, Almanya'da Denizlili gurbetçi Yusuf Karataş'ın kurduğu Türk firması olan Yukatel'le isim sponsorluğu anlaşmasını gözyüzünde imzaladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, 2'nci Başkan Zafer Gökşin, Asbaşkanlar Veli Tefenlili, Gökhan Gökşin ve yönetici Osman Uğurlu, İstanbul’da firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş ile bir araya geldi.

Gün boyu süren görüşmeler sonunda anlaşmaya varıldı. Sponsorluk anlaşması Yusuf Karataş'ın özel uçağında, gökyüzünde imzalandı. İmzalar sonrası heyet hep birlikte Denizli’ye döndü. Denizli ekibi yeni sezonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket adıyla ligde yer alacak. Firma daha önce de Alman futbol kulüpleri Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf'un yanı sıra futbolda Süper Lig'de 2 yıl Denizlispor'un isim sponsoru olmuştu.

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