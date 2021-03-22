Denizli Basket zirveyi yakaladı

23 haftada 15 galibiyete ulaşıp zirveye ortak olan Denizli temsilcisi kalan 7 maçta tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek için finallere çıkacak. Denizli Basket, son 7 haftada Bornova Belediyespor (D), Kocaeli BŞB Kağıtspor, Balıkesir BŞB (D), Samsunspor, Finalspor (D), İstanbul Basket ve Düzcespor'la (D) karşılaşıp şampiyon olarak adını Süper Lig'e yazdırmaya çalışacak.

DENİZLİ, (DHA)