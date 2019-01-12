Denizli Basket yoluna firesiz devam ediyor
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.Ligi’nin 12. haftasında konuk ettiği Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent’i 66-63 skoruyla mağlup etti. İkinci sezonun ilk maçını kazanan Denizli Basket 11’de 11 yaparak galibiyet serisini sürdürdü.
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.Ligi’nin 12. haftasında konuk ettiği Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent’i 66-63 skoruyla mağlup etti. İkinci sezonun ilk maçını kazanan Denizli Basket 11’de 11 yaparak galibiyet serisini sürdürdü.
Türkiye Basketbol 2.Ligi’nin A Grubu’nda sezonun ilk yarısını namağlup tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezonun ikinci yarısının ilk maçında Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent’i ağırladı. PAÜ Spor Yerleşkesi’nde oynanan karşılaşmayı Denizli Basket 66-63 kazandı.
Maçın ilk periyodunu Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 20-16 önde tamamladı.
İkinci periyotta kıyasıya mücadelede yaşanırken Denizli Basket, rakibine 2 sayı fark atarak içeriye 33-31 skoruyla girdi.
Karşılaşmanın üçüncü periyodunda ağırlığını sahaya koyan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent karşısında 10 sayı öne geçti ve skoru 53-43’e getirdi.
Maçın son periyoduna skor avantajı ile çıkan Denizli Basket, Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı’nın uyarıları ve taraftarın müthiş desteği ile maçı 66-63 kazandı. Bu sonuçlarla Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket oynadığı 11. maçı da kazanarak zirvedeki yerini korudu.
İHA