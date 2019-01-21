Denizli Basket ligde namaglup

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı, TB2L 13. Hafta karşılaşmasında Şanlıurfa’da Haliliye Belediye’yi 73-85 yenerek namaglup ünvanını sürdürdü. Bu sonuçla Denizli Basket oynadığı 12 maçı da kazandı.

21 Ocak 2019, Pazartesi 12:04
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Denizli Basket ligde namaglup

Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu’nda mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Şanlıurfa deplasmanında Haliliye Belediye ile karşılaştı. Maç hızlı başladı. Rakibi karşısında iyi mücadele ederek oyunda üstünlüğünü kabul ettiren Denizli Basket, ilk periyodu 14-22 önde tamamladı. 2. periyotta da iyi bir mücadele sergileyen Denizli temsilcisi ilk yarıyı 38-47’lik skorlar 9 sayı önde bitirdi.

Lider, 3. periyotta da üstünlüğü elden bırakmadı. Üst üste sayılar bulan Denizli Basket, bu periyodu da 53-67 skoruyla tamamladı.

Maçın son periyodunda da rakibine karşı iyi bir oyun sergileyen Denizli temsilcisi müsabakadan 73-85 galip ayrıldı. Bu sonuçla Denizli Basket, liderliğini sürdürdü.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, iyi bir oyunla sonuca ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İHA

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