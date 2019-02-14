Denizli Basket, Kocaeli deplasmanı için yola çıktı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, deplasmanda karşılaşacağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor maçı için yola çıktı.

14 Şubat 2019, Perşembe 17:24
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Denizli Basket, Kocaeli deplasmanı için yola çıktı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, deplasmanda karşılaşacağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor maçı için yola çıktı.

Türkiye Basketbol 2 Ligi’nin 17. haftasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile karşılaşacak. Deplasmanda oynanacak maç 15 Şubat Cuma günü (yarın) saat 18.00’de oynanacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yola çıktı. Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Ateşdağlı, “Ligin 17. Haftasında Kocaeli deplasmanındayız. Hafta içi iyi bir hazırlık yaptık. Takım olarak maça hazırız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u yenerek 16’da 16 yapmak istiyoruz” dedi.

İHA

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