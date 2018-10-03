Denizli Basket, Kepez Cup için Antalya’ya gidiyor

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı, İzmir’de düzenlenen Cumhuriyet Turnuvası’ndan sonra Kepez Cup için Antalya’ya gidiyor.

Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde Denizli’yi temsil edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket hazırlık karşılaşmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Bornova Belediyespor’un düzenlediği Cumhuriyet Turnuvası için İzmir’e giden Denizli Basket, şimdi de Kepez Cup için Antalya yolcusu. 3 takımın olduğu hazırlık turnuvasında ilk maçını 4 Ekim Perşembe günü saat 16.30’da Kepez Belediyespor ile oynayacak olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 5 Ekim Cuma günü saat 16.00’da Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile karşılaşacak.

Hazırlık turnuvası öncesi değerlendirmelerde bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, “Geçtiğimiz hafta İzmir’deki turnuva bizim için oldukça verimli geçti. Bu tarz hazırlık maçları, bizim için ligde yapabileceklerimizin provasıdır. Antalya’daki Kepez Cup da kendimizi sahada görmemiz anlamında oldukça önemli bir turnuva” şeklinde konuştu.

İHA