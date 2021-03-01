Denizli Basket, hedefine emin adımlarla ilerliyor

TBL'de yeni sezona tutuk başlayan Denizli temsilcisi 11 maçta alınan 6 mağlubiyetle beklentinin altında kaldıktan sonra antrenörlük görevine Zafer Aktaş'ın gelmesiyle gaza bastı.

Üst üste 5, son 8 maçta ise 7 galibiyet alan Merkezefendi Bld, ilk yarısını Play-Off barajının dışında tamamladığı ligde şampiyonluk yarışına ortak oldu. Ligde 20 maçta 12 galibiyete ulaşan Denizli Basket, liderlik koltuğundaki Samsunspor'un yalnız 1 galibiyet gerisinde 4'üncü sıraya tırmandı.

Son 10 haftada tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek için şampiyonluk mücadelesi verecek Denizli ekibi, önümüzdeki hafta yarıştaki en önemli rakiplerinden Akhisar Belediye'yi ağırlayacak.

DHA