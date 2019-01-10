Denizli Basket hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Basketbol 2.Ligi’nin 12. haftasında evinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent’i konuk edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyemeye başladı.

Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde A grubunun ikinci yarı karşılaşmasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent’i konuk edecek. PAÜ Spor Yerleşkesi’ndeki karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlayan Denizli Basket, maç saatini beklemeye geçti. Son antrenmanda taktik çalışan takımın hırsı da göz doldurdu.

Önemli karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in tecrübeli çalıştırıcısı Şahin Ateşdağlı, hedeflerinin iyi bir basketbol ile maçı kazanıp yola devam etmek olduğunu kaydetti. Takım olarak iyi hazırlandıklarını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, “Artık ligin 2. Yarısı başlıyor. Önemli bir sürece girdik. Lider konumda bulunuyor olmamız bizi ekstra motive ederken, sorumluluğumuzu da artırıyor. İkinci yarıya da iyi başlamak istiyoruz. Hafta içi bu maçımızın önemini oyuncularımızla paylaştık. Sahaya doğru bir oyun yansıtmak ve maçı kazanmak istiyoruz” dedi.

“Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz”

Tecrübeli çalıştırıcı Ateşdağlı, Denizlili basketbol severlere de ayrı bir parantez açtı. Bu önemli maçta taraftarın desteğine dikkat çeken Ateşdağlı, “Sezon başından bu yana Denizlili basketbol severler maçlarımıza yoğun bir ilgi gösteriyor. Bu bizim için sevindirici ve motive edici bir durum. Öncelikle tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Her oynadığımız maçta onların tribünleri doldurduğunu görüyor, oyun içinde bize olan desteklerini hissediyoruz. Samsun maçında da yine tribünleri doldurmaları en büyük arzumuzdur” dedi.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent maçı PAÜ Spor Yerleşkesi’nde oynanacak ve müsabaka 18:00’de başlayacak.

İHA