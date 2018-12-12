Denizli Basket, Bossa maçı hazırlıklarına başladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 15 Aralık Cumartesi günü İzmir’de oynayacağı Bornova Bossan maçının hazırlıklarını taktik çalışması ile sürdürdü.

Türkiye Basketbol Ligi’nde yeni kurulan bir ekip olmasına rağmen çıktığı ilk 6 maçı kazanarak dikkatleri üzerine çeken Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, hafta sonunda oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik çalışması ile sürdürdü. 15 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de İzmir ekibi Bornova Bossan’a konuk olacak Denizli Basket’te eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı yönetiminde teknik ve taktik çalışması yaparak Bornova Bossan’ı yenmenin planlarını yapan takımda moraller yerinde.

Ligin iddialı ekiplerinden olduklarını dile getiren Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı, “Henüz TB2L’de yeni bir takımız. Ancak aldığımız galibiyetlerden de anlaşılacağı üzere ligin iddialı ekiplerinden biriyiz. Bornova Bossan’da zor bir deplasman. Ancak Bornova Bossan’ı kendi evinde yenerek üst üste 7. galibiyetimizi almak istiyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor” ifadelerine yer verdi.

İHA